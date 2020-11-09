09.11.2020, 19:27
ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн — Нарва у фуры отцепился прицеп. Полиция пришла на помощь
Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн — Нарва в районе Варья случилось ДТП с участием грузового автомобиля. Никто в аварии не пострадал.
У фуры неожиданного отцепился прицеп. К счастью, обошлось без столкновений с другими машинами и никто в этом инциденте не пострадал.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юндас пояснила, что проезжавший мимо полицейский патруль пришел водителю на помощь.
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