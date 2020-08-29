ФОТО и ВИДЕО | На ралли в Кохила автомобиль въехал в публику, двух детей доставили в больницу

Полиция сообщила, что автомобиль наехал на двух мальчиков 10 и 12 лет. Одного доставили в Таллиннскую детскую больницу, состояние второго более тяжелое, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Согласно первоначальным данным, дети перешли в зону, где было запрещено находиться.

Свидетели инцидента говорят, что водитель потерял управление и сбил мальчишек. Согласно словам одного из них, детей было трое, но один успел уехать немного дальше. При столкновении один мальчик перелетел упал на капот машины, он был на электросамокате. Другой мальчик был на велосипеде, удар пришелся на него, а мальчик не сильно пострадал.

В связи с инцидентом ралли приостановлено, причины инцидента расследуются.