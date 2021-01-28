ФОТО И ВИДЕО | На Пярнуском шоссе столкнулись скорая и легковушка

Сегодня в 13:20 центр тревоги получил сообщение об аварии на Пярнуском шоссе в Вильянди, где столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.
По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, скорая в момент аварии находилась на вызове, но в машине находилась только бригада, пациентов не было. В легковом автомобиле был только водитель.
Пока неясно, пострадал ли кто-то. Также неясны причины случившегося.
В сети показали совершенно новый "горбатый Запорожец"
Что означает эхо в телефонных разговорах
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог