ФОТО И ВИДЕО | На Пярнуском шоссе столкнулись скорая и легковушка

По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, скорая в момент аварии находилась на вызове, но в машине находилась только бригада, пациентов не было. В легковом автомобиле был только водитель.

Пока неясно, пострадал ли кто-то. Также неясны причины случившегося.