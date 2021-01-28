ФОТО И ВИДЕО | На Пярнуском шоссе столкнулись скорая и легковушка: пострадали четыре человека(1)
В Вильянди сегодня после полудня произошло ДТП, в котором столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.
В Вильянди сегодня после полудня произошло ДТП, в котором столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.
"Сегодня около 13:20 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Вильянди на Пярнуском шоссе, где столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи и легковой автомобиль", — сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
В легковом автомобиле водитель был один, в машине скорой помощи были только медики, то есть ни одного пациента в тот момент в машине не было.
Пострадали три работника скорой помощи и водитель Honda. Всех доставили на дополнительный осмотр в больницу.
К настоящему моменту поврежденные в аварии машина скорой помощи Volkswagen и легковой автомобиль Honda Civic отбуксированы.
Детали ДТП еще выясняются.
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