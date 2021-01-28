ФОТО И ВИДЕО | На Пярнуском шоссе столкнулись скорая и легковушка: пострадали четыре человека

"Сегодня около 13:20 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Вильянди на Пярнуском шоссе, где столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи и легковой автомобиль", — сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

В легковом автомобиле водитель был один, в машине скорой помощи были только медики, то есть ни одного пациента в тот момент в машине не было.

Пострадали три работника скорой помощи и водитель Honda. Всех доставили на дополнительный осмотр в больницу.

К настоящему моменту поврежденные в аварии машина скорой помощи Volkswagen и легковой автомобиль Honda Civic отбуксированы.

Детали ДТП еще выясняются.