ФОТО И ВИДЕО | На Пярнуском шоссе столкнулись скорая и легковушка: пострадали четыре человека(3)
В Вильянди сегодня после полудня произошло ДТП, в котором столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.
В Вильянди сегодня после полудня произошло ДТП, в котором столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.
"Сегодня около 13:20 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Вильянди на Пярнуском шоссе, где столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи и легковой автомобиль", — сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
В легковом автомобиле водитель был один, в машине скорой помощи были только медики, то есть ни одного пациента в тот момент в машине не было.
Пострадали три работника скорой помощи и водитель Honda. Всех доставили на дополнительный осмотр в больницу.
К настоящему моменту поврежденные в аварии машина скорой помощи Volkswagen и легковой автомобиль Honda Civic отбуксированы.
Детали ДТП еще выясняются.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Трагедия чемпионки, которая ненавидела коммунизм