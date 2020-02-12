ФОТО И ВИДЕО | На Пиритаском шоссе произошла тяжелая авария

На месте работает полиция и спасатели. Пресс-секретарь полиции сообщил, что травмы в результате аварии получили три человека, они отправлены в больницу.

Очевидец аварии сказал Delfi, что автомобиль Subaru, который двигался со стороны центра города отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. В последней машине находились две женщины, их пришлось вырезать из автомобиля прямо на месте происшествия.





Новость будет дополняться по получению новой информации.