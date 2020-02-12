12.02.2020, 18:59
ФОТО И ВИДЕО | На Пиритаском шоссе произошла тяжелая авария
В среду вечером в Таллинне на Пирита теэ у скульптуры Луриха случилось ДТП, в котором столкнулись две машины. Пострадали три человека.
В среду вечером в Таллинне на Пирита теэ у скульптуры Луриха случилось ДТП, в котором столкнулись две машины. Пострадали три человека.
На месте работает полиция и спасатели. Пресс-секретарь полиции сообщил, что травмы в результате аварии получили три человека, они отправлены в больницу.
Очевидец аварии сказал Delfi, что автомобиль Subaru, который двигался со стороны центра города отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. В последней машине находились две женщины, их пришлось вырезать из автомобиля прямо на месте происшествия.
Новость будет дополняться по получению новой информации.
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