ФОТО и ВИДЕО | На Петербури теэ на ходу вспыхнул автомобиль

В Спасательный департамент сообщение поступило в 16:54. По прибытии спасателей автомобиль был охвачен пламенем.

Управлявший вспыхнувшим Opel Марвин сказал Delfi, что ехал по Петербури теэ со скоростью 90 км/ч и внезапно в машину начал идти дым. "Я остановился и посмотрел под капот. Горело ярким пламенем", — рассказал он.

Марвин купил автомобиль в прошлую субботу и смог проехать на нем 400 километров. Теперь же автомобиль подлежит списанию. К счастью, по словам Марвина, речь шла об автомобиле на замену, ценность которого ничтожна.

Изготовленный в 2001 году Opel в последний раз проходил техосмотр 15 марта и был признан технически исправным.