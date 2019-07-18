ФОТО и ВИДЕО | На Петербури теэ на ходу вспыхнул автомобиль
Сегодня около 17 часов на Петербури теэ на ходу вспыхнул автомобиль. Водитель не пострадал.
Сегодня около 17 часов на Петербури теэ на ходу вспыхнул автомобиль. Водитель не пострадал.
В Спасательный департамент сообщение поступило в 16:54. По прибытии спасателей автомобиль был охвачен пламенем.
Управлявший вспыхнувшим Opel Марвин сказал Delfi, что ехал по Петербури теэ со скоростью 90 км/ч и внезапно в машину начал идти дым. "Я остановился и посмотрел под капот. Горело ярким пламенем", — рассказал он.
Марвин купил автомобиль в прошлую субботу и смог проехать на нем 400 километров. Теперь же автомобиль подлежит списанию. К счастью, по словам Марвина, речь шла об автомобиле на замену, ценность которого ничтожна.
Изготовленный в 2001 году Opel в последний раз проходил техосмотр 15 марта и был признан технически исправным.
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