24.09.2019, 08:38
ФОТО и ВИДЕО | На парковке Hesburger в Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль(2)
Во вторник утром читатель Delfi прислал видео того, как на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger на улице Пунане пожарные тушат горевший открытым пламенем автомобиль Suzuki.
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