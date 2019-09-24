ФОТО и ВИДЕО | На парковке Hesburger в Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль

Мартин Петров, читатель Delfi EST

Во вторник утром читатель Delfi прислал видео того, как на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger на улице Пунане пожарные тушат горевший открытым пламенем автомобиль Suzuki.