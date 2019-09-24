24.09.2019, 08:38
ФОТО и ВИДЕО | На парковке Hesburger в Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль
Мартин Петров, читатель Delfi
Во вторник утром читатель Delfi прислал видео того, как на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger в Ласнамяэ пожарные тушат горевший открытым пламенем автомобиль Suzuki.
Suzuki белого цвета горел открытым пламенем на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger по адресу Пунане, 43 в Ласнамяэ.
Центр тревоги сегодня в 07:22 получил сообщение о пожаре на парковке на Й.Смуули теэ. Спасатели сообщают, что горел легковой автомобиль, а в пожаре никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в 07:40.
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