ФОТО и ВИДЕО | На парковке Hesburger в Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль

Suzuki белого цвета горел открытым пламенем на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger по адресу Пунане, 43 в Ласнамяэ.

Центр тревоги сегодня в 07:22 получил сообщение о пожаре на парковке на Й.Смуули теэ. Спасатели сообщают, что горел легковой автомобиль, а в пожаре никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в 07:40.