24.09.2019, 08:38

ФОТО и ВИДЕО | На парковке Hesburger в Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль

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Мартин Петров, читатель Delfi
Мартин Петров, читатель Delfi
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Во вторник утром читатель Delfi прислал видео того, как на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger в Ласнамяэ пожарные тушат горевший открытым пламенем автомобиль Suzuki.

Suzuki белого цвета горел открытым пламенем на парковке у ресторана быстрого питания Hesburger по адресу Пунане, 43 в Ласнамяэ.

Центр тревоги сегодня в 07:22 получил сообщение о пожаре на парковке на Й.Смуули теэ. Спасатели сообщают, что горел легковой автомобиль, а в пожаре никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в 07:40.

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