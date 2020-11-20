20.11.2020, 09:52

ФОТО и ВИДЕО │ На мосту Мустакиви столкнулись BMW и Mercedes: медики осмотрели четырех человек

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Вчера в 21:40 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на мосту ”Мустакиви” столкнулось два автомобиля: BMW и Mercedes. Последний в результате аварии даже перевернулся.

Прибывшие на место медики осмотрели четырех человек. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

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