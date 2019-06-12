ФОТО И ВИДЕО | МуПо и полиция утихомирили агрессивного водителя такси

26 мая во время обычного патрулирования сотрудников Муниципальной полиции подозрения вызвал стоящий на тротуаре у Каубамая автомобиль с опознавательными знаками такси. Когда инспекторы направились к машине, чтобы проверить свои подозрения, водитель, игнорируя их распоряжения, сорвался с места и уехал.

Инспекторы связались с полицией и попросили помощи в задержании машины. Полиция среагировала быстро, такси вскоре было задержано на улице Ахтри.

Но и в этом случае водитель отказался предъявить необходимые документы и повел себя крайне невежливо: отказался подчиниться распоряжениям полицейских и вновь попытался сбежать. Полиция применила в отношении мужчины меры принуждения.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет необходимых документов для оказания платных услуг такси, хотя внешние атрибуты (плафон, ценник, таксометр) имелись. МуПо возбудила в отношении водителя дело о правонарушении.

Как сообщили полицейские, данный водитель им хорошо знаком, список его нарушений занимает мелким шрифтом три листа формата А4. Согласно регистру наказаний, у мужчины на данный момент 48 действующих наказаний (как со стороны МуПо, так и полиции).