16.09.2020, 17:36

ФОТО и ВИДЕО | Из-за прорыва водопровода временно перекрыто движение на Кадака теэ

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прорыв водопровода и в Ыйсмяэ
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Из-за прорыва водопровода в Таллинне, рядом с домом по адресу Кадака теэ, 44, временно перекрыто движение в обоих направлениях. Движение регулирует полиция.

C 20:00 движение от места аварии до Таммсааре теэ будет перекрыто. Участников дорожного движения по возможности просят объезжать данный участок дороги.

Аварийные бригады занимаются устранением аварии. Движение будет восстановлено при первой возможности.

Вечером прорыв водопровода произошел и в столичном районе Ыйсмяэ. Жители Ыйсмяэ сообщают, что в некоторых домах наблюдаются перебои с подачей воды.

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