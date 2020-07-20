ФОТО и ВИДЕО | Из самолета с эстонцами на борту в аэропорту Малаги полилось топливо

Один из очевидцев происшествия рассказал Delfi, что все пассажиры уже поднялись на борт, когда из самолета неожиданно стало вытекать топливо. Людей сразу же эвакуировали, на место прибыли пожарные.

"Мы уже все сидели в самолете, когда по громкой связи объявили, что все в срочном порядке должны покинуть воздушное судно. Начался настоящий ад! Люди стали кричать, дети плакать", - рассказывает один из эстонских пассажиров, оказавшийся на борту. "Вместо того, чтобы быстро эвакуироваться, люди в панике стали собирать свои вещи и вытаскивать с верхних полок чемоданы. В проходе образовалась большая пробка. Толпа начала поджимать сзади, но из-за чемоданов движение в передней части самолета застопорилось окончательно", - добавляет он. По словам мужчины, эта ситуация напомнила ему трагедию в Московском аэропорту в 2019 году, когда часть пассажиров выскакивала из самолета с чемоданами в руках, а другая просто не успела выйти.

”Air Baltic подтверждает, что 18 июля самолет, который рейсом BT678 должен был вылететь из Малаги в Ригу, поменяли на другой по техническим причинам. На борту было в общей сложности 94 пассажира”, — прокомментировали в авиакомпании и принесли извинения за случившееся.

Выяснилось, что во время заправки в бак было залито слишком много топлива. Как сказал Delfi пожелавший остаться анонимным специалист по обслуживанию воздушных судов, во время полета сама по себя такая утечка опасности не представляет в случае, если о ней известно.

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