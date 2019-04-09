ФОТО и ВИДЕО | Хозяйка напавшей на туриста собаки обматерила МуПо, полицию и работника приюта

Владелица собаки была сильно пьяна и вела себя агрессивно, поэтому ее доставили на вытрезвление. Само животное не казалось агрессивным и было уведено с места происшествия сопровождавшим женщину мужчиной.



Foto: MuPo



МуПо напоминает, что в общественном месте собака по закону не может находиться без поводка, вне зависимости от ее темперамента.

По словам специалиста по связям с общественностью МуПо Меэли Хунт, женщина не подчинялась распоряжениям стражей порядка и выкрикивала нецензурные выражения в стиле: ”Вы совсем дураки! Неужели вам больше нечем заняться! Идите ловите на улицах алкашей и наркоманов. Отдайте мои документы, б***ть!” и прочее.



Foto: Mupo



”Как сказала полиция инспектору МуПо, все бы разрешилось спокойно, если бы женщина вместе с собакой ушла бы. К сожалению, она этого не сделала, а стала вербально нападать на стражей порядка и чуть не устроила потасовку”, — отметила Хунт.