ФОТО и ВИДЕО | Грузовик с российскими номерами вылетел в кювет и перевернулся на крышу(49)
В воскресенье около 23 часов в центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Кийдъярве в Пылвамаа.
В воскресенье около 23 часов в центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Кийдъярве в Пылвамаа.
По имеющимся данным, водитель ехавшего по шоссе Пылва-Реола грузового автомобиля с российскими номерами не справился с управлением из-за ”неправильно выбранной скорости движения”. Отмечается, что дорожное покрытие было скользким. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на крышу.
Водитель грузовика был трезв и имеет права соответствующей категории. К счастью, в аварии никто не пострадал.
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