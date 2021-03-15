ФОТО и ВИДЕО | Грузовик с российскими номерами вылетел в кювет и перевернулся на крышу

По имеющимся данным, водитель ехавшего по шоссе Пылва-Реола грузового автомобиля с российскими номерами не справился с управлением из-за ”неправильно выбранной скорости движения”. Отмечается, что дорожное покрытие было скользким. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на крышу.

Водитель грузовика был трезв и имеет права соответствующей категории. К счастью, в аварии никто не пострадал.

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