ФОТО И ВИДЕО | "Голливудская" погоня в Нарве: водитель без прав на ходу выпрыгнул из автомобиля

Вчера вечером около 22 часов в городе Нарва на проспекте Кангеласте полиция осуществляла регулярный дорожный надзор, в ходе которого полицейские дали автомобилю Volkswagen сигнал остановиться, который 23-летний водитель проигнорировал.

Полицейский патруль последовал за машиной, которая двигалась по разным улицам Нарвы. Водитель превышал скорость и время от времени ехал как по встречной полосе, так и через газоны, совершая опасные маневры.

Следующие фрагменты видео получены от администратора группы Narva Traffic в Facebook:



"Таким стилем езды он подвергал опасности жизнь как других участников движения, так и свою собственную, из-за чего для его задержания задействовали подкрепление", — отметила пресс-секретарь полиции Бритта Сепп.

Добравшись до улицы Вестервалли, мужчина просто выпрыгнул из движущегося автомобиля. Машина проехала дальше приблизительно 60 метров, сбив дорожный знак и затем врезавшись в стену дома. Мужчина попытался убежать от полиции, но блюстители порядка задержали его. В происшествии никто не пострадал.

Выясняется, что у мужчины не было водительских прав. Вдобавок он ранее был наказан за управление автомобилем без водительских прав. По факту случившегося начато уголовное делопроизводство.