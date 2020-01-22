ФОТО и ВИДЕО | EKRE не извинилась перед Индреком Тарандом. Он обратился в суд

Но публичных извинений не поступило, поэтому Таранд и обратился в суд, процесс начался сегодня.

Ложные утверждения, которые по словам адвоката Таранда Марии Мяги-Рохтметс, высказывали общественности на демонстрации и после нее, касаются обстоятельств, будто Таранд был пьян, ездил пьяным на машине и был агрессивным. "Речь идет о значительном уязвлении чести и достоинства личности Индрека Таранда", — отметила адвокат в беседе с Delfi.