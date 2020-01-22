ФОТО и ВИДЕО | EKRE не извинилась перед Индреком Тарандом. Он обратился в суд
В прошлом году Индрек Таранд предъявил ключевым фигурам EKRE требование: EKRE должна извиниться за ложные утверждения, которые высказали после демонстрации на площади Лосси, которая переросла в драку. В случае, если извинений не поступит, Таранд пообещал пойти в суд.
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