ФОТО и ВИДЕО | EKRE не извинилась перед Индреком Тарандом. Он обратился в суд
В прошлом году Индрек Таранд предъявил ключевым фигурам EKRE требование: EKRE должна извиниться за ложные утверждения, которые высказали после демонстрации на площади Лосси, которая переросла в драку. В случае, если извинений не поступит, Таранд пообещал пойти в суд.
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Гендиректор «Казахмыса» получил ножевое ранение
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома