ФОТО И ВИДЕО | Бывший премьер-министр ночью попал в аварию в Хааберсти: он выехал на встречную полосу, второй водитель был пьян

Сегодня ночью в 1:59 в полицию сообщили, что на круговом перекрестке Хааберсти столкнулись два автомобиля. По первоначальной информации, автомобиль Dacia, которым управлял Таранд, ехал под виадуком кругового перекрестка по встречной полосе и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Chrysler.
У управлявшей Crysler 19-летней девушки были признаки опьянения, но управлявший Dacia Таранд был трезв.
Люди в ДТП не пострадали.
Для выяснения обстоятельств ДТП начали делопроизводство о проступке.
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