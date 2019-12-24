ФОТО и ВИДЕО | Более 60 человек сегодня утром прочесали болото Пяэскюла в поисках пропавшей Кяролин

В 9 часов утра у болота Пяэскюла собралось 63 человека, чтобы искать ушедшую из дома в прошлый четверг утром и до сегодняшнего дня не найденную Кяролин. Среди них были близкие и друзья девушки, поисковики OPEROG, а также множество добровольцев, родственников которых OPEROG ранее помогала найти.

Доброволец и член правления SA Kadunud Ааре Рюйтель сказал Delfi, что обычно в поисках участвуют примерно 20 добровольцев.

Поиски Кяролин продолжаются уже несколько дней, и за это время по записи видеокамеры одного из зданий в Пяэскюла установили ее передвижение, встретились и побеседовали со множеством свидетелей и установили место, где телефон Кяролин в последний раз связался с вышкой.

Рост Кяролин — 165 см, она среднего телосложения, у нее русые волосы до плеч. Она одета в черную куртку с капюшоном с меховой оторочкой, под которой пестрая кофта с капюшоном цвета хаки и пестрые штаны такого же, зеленовато-коричневатого цвета. На голове у Кяролин синяя теплая шапка с белой надписью NY, на ногах розовые кроксы.

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