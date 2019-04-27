ФОТО и ВИДЕО: Близ порта Палдиски перевернулась фура с новыми автомобилями Mercedes, водитель был пьян

У водителя обнаружили признаки употребления алкоголя, сказал Delfi пресс-секретарь полиции. Поскольку водитель пострадал в ДТП, его увезли с места происшествия под опеку медиков. А что же будет с валяющимися посреди поля на крыше новехонькими люксовыми автомобилями? Полиция их увозить не будет, заверили Delfi, владелец сам должен приехать за ними.