27.04.2019, 19:50
ФОТО и ВИДЕО: Близ порта Палдиски перевернулась фура с новыми автомобилями Mercedes, водитель был пьян
Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что ДТП произошло на расстоянии 400-500 метров от порта на извилистом участке дороги.
У водителя обнаружили признаки употребления алкоголя, сказал Delfi пресс-секретарь полиции. Поскольку водитель пострадал в ДТП, его увезли с места происшествия под опеку медиков. А что же будет с валяющимися посреди поля на крыше новехонькими люксовыми автомобилями? Полиция их увозить не будет, заверили Delfi, владелец сам должен приехать за ними.