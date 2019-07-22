ФОТО и ВИДЕО: Банда преступников пыталась скрыться от стражей порядка и протаранила полицейский автобус

Все началось с того, что полиции поступила информация о возможность возвращении преступников, совершивших в последние месяцы в Вильяндимаа ряд краж. Была развернута масштабная операция. Около 3 часов ночи мужчины вытащили из нескольких подсобных зданий в Каркси-Нуйа различные вещи и погрузили их в садовые тачки. Полиция вела наблюдение, чтобы поймать преступников с поличным. Однако в дело вмешались очевидцы и планы пришлось поменять.



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Заметив посторонних, преступники оставили вещи на месте и покинули место происшествия на легковом автомобиле Mazda. Патрули последовали на ним. На шоссе Пенуя-Лилли в качестве преграды был поставлен полицейский автобус, однако Mazda задела его и проехала дальше. После этого один из полицейских выстрелил по колесам. Также на помощь пришли другие патрули, которые поехали навстречу пытающемуся скрыться автомобилю. В итоге полицейским все же удалось вытеснить Mazda с дороги и остановить его.

Трое молодых людей в возрасте 15,16 и 19 лет были задержаны на месте. Все они имеют гражданство Латвии. У полиции есть основания подозревать их в систематических кражах со взломом в приграничных территориях. Прокуратура ходатайствовала об их заключении под стражу.