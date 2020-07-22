22.07.2020, 18:32

ФОТО и ВИДЕО | Авария в Пярнумаа: три человека в больнице


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Häädemeeste vallas põrkasid kokku kaks sõiduautot Foto: Delfi lugeja

Около 17:30 полиция получила сообщение, что в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека.

Между собой столкнулись Mercedes-Benz и Volvo. Среди троих пострадавших двое получили тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла пострадавших в Пярнускую больницу.

Причина ДТП пока неизвестна.

Полиция регулирует движение на месте инцидента. На месте образовалась большая пробка.

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