ФОТО и ВИДЕО | Авария в Пярнумаа: три человека в больнице

Около 17:30 полиция получила сообщение, что в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека.
Между собой столкнулись Mercedes-Benz и Volvo. Среди троих пострадавших двое получили тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла пострадавших в Пярнускую больницу.
Причина ДТП пока неизвестна.
Полиция регулирует движение на месте инцидента. На месте образовалась большая пробка.
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