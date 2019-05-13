ФОТО И ВИДЕО: Авария в Мяннику: автомобиль перевернулся на крышу, трое пострадавших

ДТП произошло в воскресенье в 21:20. 48-летняя водитель Honda HR-V не пропустила двигавшийся по главной дороге Volkswagen Passat под управлением 24-летнего молодого человека. В результате Honda перевернулась на крышу, а далее задела капот ожидавшего левого поворота Dacia Duste, за рулем которого был 54-летний водитель.

Пострадали трое, один человек в больнице.