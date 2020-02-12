12.02.2020, 15:07

ФОТО И ВИДЕО | 15-летний подросток пытался скрыться на автомобиле от полиции и спровоцировал на Ярвевана теэ аварию

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Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Ярвевана теэ на железнодорожном переезде Веэренни произошло ДТП, виновником которой стал водитель, пытавшийся скрыться от полиции.

"Cегодня после 14 часов дня полицейский автомобиль Skoda дал сигнал автомобилю Volvo об остановке, но он на них не реагировал", — сказали в пресс-службе полиции.

По первоначальным данным, полицейская Skoda попыталась развернуться и поехать в сторону Мустамяэ за водителем Volvo, но врезалась в столб. Volvo проехала дальше и повернула на улицу Веэренни, где столкнулась с движущимся навстречу Mercedes-Benz.

За рулем Volvo был 15-летний подросток, он пытался скрыться с места происшествия. Его задержали полицейские. На место прибыла скорая помощь. Она доставила 32-летнего мужчину, который был за рулем Mercedes-Benz, в больницу. Также на осмотр к врачам поехал 24-летний полицейский, водитель Skoda.

На перекрестке Ярвевана теэ и Веэренни движение нарушено. Также перекрыты железнодорожные пути.

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