ФОТО И ВИДЕО | 15-летний подросток пытался скрыться на автомобиле от полиции и спровоцировал на Ярвевана теэ аварию

"Cегодня после 14 часов дня полицейский автомобиль Skoda дал сигнал автомобилю Volvo об остановке, но он на них не реагировал", — сказали в пресс-службе полиции.

По первоначальным данным, полицейская Skoda попыталась развернуться и поехать в сторону Мустамяэ за водителем Volvo, но врезалась в столб. Volvo проехала дальше и повернула на улицу Веэренни, где столкнулась с движущимся навстречу Mercedes-Benz.

За рулем Volvo был 15-летний подросток, он пытался скрыться с места происшествия. Его задержали полицейские. На место прибыла скорая помощь. Она доставила 32-летнего мужчину, который был за рулем Mercedes-Benz, в больницу. Также на осмотр к врачам поехал 24-летний полицейский, водитель Skoda.

На перекрестке Ярвевана теэ и Веэренни движение нарушено. Также перекрыты железнодорожные пути.