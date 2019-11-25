25.11.2019, 10:14
ФОТО и КАРТА | В понедельник утром движение в Таллинне очень медленное. Причиной тому послужили несколько ДТП
В понедельник утром дорожное движение в Таллинне идет медленнее обычного, потому что по всему городу произошло несколько ДТП, например, на Вабадузе пуйестеэ, Таммсааре теэ и в центре города.
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