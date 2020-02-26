ФОТО | Хаос на Тартуском шоссе: одна за другой машины вылетают в кювет

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анника Максимов сообщила Delfi, что лежащий колесами вверх в кювете Volkswagen вылетел с трассы из-за скользкой дороги.

В машине находились два человека - водитель и ребенок. К счастью, никто травм не получил. Покрышки отвечали требованием, данным случаем будут заниматься страховщики.

Сегодня около 11 часов полиции сообщили о 40 авариях на дорогах страны. Больше всего ДТП - 25 - случилось в Северной Эстонии, в южной части страны их было 7, в Западной Эстонии - 5 и на востоке Эстонии - 3.

Шоссе Таллинн - Тарту очень скользкое, сегодня днем там с небольшим интервалом по времени случилось три аварии. Первая около Арду (в кювет выехал грузовик), рядом же вторая (вышеупомянутый Volkswagen), и третья - перед Анна (с еще одним грузовиком). Никто серьезно не пострадал, но из-за ДТП на трассе возникают пробки.

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