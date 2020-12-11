11.12.2020, 10:23

ФОТО | Грузовой автомобиль выехал в кювет и перекрыл движение

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Veoauto kraavi Foto: Kenno Soo

В Вильяндимаа, на 9-м километре шоссе Вильянди - Сууре-Яани, сегодня утром грузовик с цистерной выехал в кювет. Движение на дороге на некоторое время затруднено.

Так как цистерна загружена, то с первой попытки вытащить машину на трассу не удалось - у нее сломался передний буксировочный крюк.

Движение в районе аварии регулирует полиция.

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