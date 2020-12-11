ФОТО | Грузовой автомобиль выехал в кювет и перекрыл движение

В Вильяндимаа, на 9-м километре шоссе Вильянди - Сууре-Яани, сегодня утром грузовик с цистерной выехал в кювет. Движение на дороге на некоторое время затруднено.
Так как цистерна загружена, то с первой попытки вытащить машину на трассу не удалось - у нее сломался передний буксировочный крюк.
Движение в районе аварии регулирует полиция.
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