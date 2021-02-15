15.02.2021, 15:55
ФОТО | Грузовик съехал в канаву на шоссе Таллинн-Нарва
Пользователь группы "EZ-дуны!" сообщил об аварии на 57-м километре шоссе Нарва-Таллинн. RusDelfi публикует фото с разрешения автора.
Пользователь группы "EZ-дуны!" сообщил об аварии на 57-м километре шоссе Нарва-Таллинн. RusDelfi публикует фото с разрешения автора.
"Всем привет! Нарва-Таллинн, 57-й километр, фура в канаве. Одна полоса перекрыта. Аккуратнее на дорогах!" — написал очевидец.
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