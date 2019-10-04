ФОТО: Граждане Белоруссии попытались привезти в Эстонию контрабандные сигареты. Но лишились и товара, и машин

Всего в двух легковых автомобилях было обнаружено более 100 000 сигарет. На пачках отсутствовали как акцизные марки, так и соответствующие требованиям предупреждения о вреде здоровью. Если бы эта партия добралась до эстонского рынка, государство недополучило бы около 13 000 евро налогов.

В ходе договорного производства каждый из мужчин получил наказание в виде лишения свободны сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в три года. Также они будут высланы из страны и получат запрет на въезд в Эстонию сроком на пять лет.

У мужчин конфисковали как сигареты, так и автомобили Fiat Ulysse и Hyundai Trajet. ”Если машина используется для контрабанды, то она является средством совершения преступления и подлежит конфискации наряду с контрабандным товаром”, — пояснила прокурор Марика Салмисту.