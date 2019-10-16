16.10.2019, 21:36
ФОТО | Фура с прицепом выскочила в кювет и снесла десяток деревьев
В среду в районе четырех часов дня на 105-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме произошло ДТП.
В среду в районе четырех часов дня на 105-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме произошло ДТП.
Авария случилась в Пярнумаа, в селе Канакюла волости Саарде, где грузовик DAF выехал с трассы в кювет и снес попутно более десятка деревьев.
За рулем находился 23-летний иностранец, который двигался со стороны Килинги-Нымме в сторону Вильянди. По предварительным данным ДТП могло произойти в связи с тем, что водитель заснул за рулем. Прицеп в момент аварии был пуст.
В кабине находился только водитель, он не пострадал.
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