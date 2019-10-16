ФОТО | Фура с прицепом выскочила в кювет и снесла десяток деревьев

Авария случилась в Пярнумаа, в селе Канакюла волости Саарде, где грузовик DAF выехал с трассы в кювет и снес попутно более десятка деревьев.

За рулем находился 23-летний иностранец, который двигался со стороны Килинги-Нымме в сторону Вильянди. По предварительным данным ДТП могло произойти в связи с тем, что водитель заснул за рулем. Прицеп в момент аварии был пуст.

В кабине находился только водитель, он не пострадал.