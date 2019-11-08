08.11.2019, 11:10

ФОТО | Финн украл 100 000 евро и отправился тратить деньги в Эстонию. Смотрите, что он купил

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кольцо так и не подарил
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ФОТО | Финн украл 100 000 евро и отправился тратить деньги в Эстонию. Смотрите, что он купил
Foto: Kaader videost

В прошлом году в декабре был задержан 19-летний молодой человек, который в Финляндии украл 100 000 евро наличных и бежал в Эстонию. Его почти сразу задержала полиция, а теперь он находится под следствием. Стали известны подробности его нескольких дней в Эстонии.

Если раньше СМИ писали о краже в 150 000 евро, то на самом деле сумма была меньше — 100 000 евро. Он взял их из сейфа, где работал. В тот же день он ушел с работы и отправился в порт — чтобы прибыть в Таллинн на корабле.

Он взял себе бизнес-класс, там купил кофту, шапку и алкоголь.

Foto: Poliisi
Foto: Poliisi

Парень начал шиковать уже сразу после прибытия в Эстонию. Он заказал такси Таллинн-Пярну, плюс забронировал номер в отеле на неделю — потратил примерно 700 евро.

Потом он купил компьютер и игры.

Foto: Poliisi
Foto: Poliisi

Затем решил, что в Пярну скучно и отправился в Таллинн. В столице он взял номер в отеле Blue, где комната стоит 700 евро за две ночи.

В Viru keskus он купил куртку, ботинки, сумку и еще компьютерных игр. Через два дня поменял отель: 2 ночи стоили уже 1000 евро.

19-летнему парню нравились джинсы Armani.

Foto: Poliisi

После того, как он узнал, что эстонская полиция ищет его, он переехал за город. Там цены скромнее — 240 евро за 2 ночи.

Но до этого приобрел пару подарков. По его словам, он хотел подарить девушки кольцо на новый год.

Foto: Poliisi

"Купил в ювелирном магазине кольцо в подарок. Это обошлось вроде в 1200 евро", — сказал он.

Его задержали 29 декабря.

Траты 19-летнего молодого человека:

Покупки в интернете: около 1500 евро

Покупки на корабле: несколько сотен евро

Такси: 500 евро

Отели: 3300 евро

Компьютер и игры: 2500 евро

Игровые консоли: 1500 евро

Foto: Poliisi

Ноутбук: 1100 евро

Одежда: 1000 евро

Еда и алкоголь: 1000 евро

Казино: 600 евро

Кольцо девушке: 1150 евро

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