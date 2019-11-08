ФОТО | Финн украл 100 000 евро и отправился тратить деньги в Эстонию. Смотрите, что он купил(6)
В прошлом году в декабре был задержан 19-летний молодой человек, который в Финляндии украл 100 000 евро наличных и бежал в Эстонию. Его почти сразу задержала полиция, а теперь он находится под следствием. Стали известны подробности его нескольких дней в Эстонии.
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