ФОТО | Финн украл 100 000 евро и отправился тратить деньги в Эстонию. Смотрите, что он купил

Если раньше СМИ писали о краже в 150 000 евро, то на самом деле сумма была меньше — 100 000 евро. Он взял их из сейфа, где работал. В тот же день он ушел с работы и отправился в порт — чтобы прибыть в Таллинн на корабле.

Он взял себе бизнес-класс, там купил кофту, шапку и алкоголь.

Foto: Poliisi

Foto: Poliisi

Парень начал шиковать уже сразу после прибытия в Эстонию. Он заказал такси Таллинн-Пярну, плюс забронировал номер в отеле на неделю — потратил примерно 700 евро.

Потом он купил компьютер и игры.

Foto: Poliisi

Foto: Poliisi

Затем решил, что в Пярну скучно и отправился в Таллинн. В столице он взял номер в отеле Blue, где комната стоит 700 евро за две ночи.

В Viru keskus он купил куртку, ботинки, сумку и еще компьютерных игр. Через два дня поменял отель: 2 ночи стоили уже 1000 евро.

19-летнему парню нравились джинсы Armani.