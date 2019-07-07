ФОТО: Этот заключенный не вернулся в тюрьму. Если увидите его, сразу звоните в полицию!

Ему 39 лет, рост 180 см, телосложение худощавое, глаза серые. На правом плече татуировки. Был одет в бежевые шорты, темную толстовку и темно-синие кроссовки.

Мужчина наказывался за воровство и за совершение по неосторожности аварии, которая повлекла за собой тяжелые нарушения здоровья или смерть человека.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото человека, сообщить об этом но номеру 112 или 5302 4893.