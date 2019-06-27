ФОТО: Этот парень самовольно ушел из больницы, был найден, а потом снова сбежал. Полиция просит помощи!

Молодой человек самовольно ушел из больницы 19 июня и после этого близкие не могли с ним связаться. Полицейские нашли его 21 июня на Петербуржском шоссе на окраине Таллинна и отвезли его в больницу. Когда полицейские вместе с молодым человеком направились в приемный покой, ему удалось убежать в расположенный рядом лес. В течение нескольких часов его искали полицейские вместе со служебными собаками, также полицейские общались с его близкими и проверили места, где он мог находиться, но поиски не принесли результатов.

PPA

Рост Брэндона-Энрико примерно 170 см, он худощавого телосложения, на левой щеке у негу татуировка в виде молнии. На нем могут быть светлые порванные джинсы и красная рубашка. У него нет при себе мобильного телефона.

У полиции есть основание полагать, что жизнь молодого человека может быть в опасности, если ему не оказать сейчас помощь. Поэтому просим всех, кто видел его или знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.