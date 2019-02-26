26.02.2019, 17:15

ФОТО: Если вы стали жертвой этих людей — обращайтесь в полицию

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Если вы стали жертвой этих людей — обращайтесь в полицию
PPA foto

В прошлый вторник бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции задержала двух человек, которых есть основания подозревать в вымогательстве или применении физического насилия.

Есть основания полагать, что некоторые люди, которые стали жертвами, не обратились в полицию и что жертв может быть больше, чем установлено на данный момент.

Всех, у кого есть претензии к изображенным на фото людям, просим связаться с полицией по номеру 612 3867 или э-почте orkbvihje@list.politsei.ee.

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