ФОТО: Если вы стали жертвой этих людей — обращайтесь в полицию

Есть основания полагать, что некоторые люди, которые стали жертвами, не обратились в полицию и что жертв может быть больше, чем установлено на данный момент.

Всех, у кого есть претензии к изображенным на фото людям, просим связаться с полицией по номеру 612 3867 или э-почте orkbvihje@list.politsei.ee.