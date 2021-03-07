ФОТО | Еще одна цепная авария: на шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись три грузовика и три легковушки

"В 16:24 поступило сообщение, что на 51 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в Варбола столкнулись три грузовика и три легковушки", - сообщила полиция в Твиттере.

Предположительно, авария произошла, когда грузовик Mercedes-Benz Vito остановился из-за технической неисправности. Остальные машины не смогли вовремя остановиться из-за скользкой дороги и врезались в Mercedes.

40-летнюю женщину, которая находилась в одной из машин, доставили на медконтроль в больницу. Движение на месте аварии было нарушено, но к 18:15 его восстановили.

Детали ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось об ДТП в Выыбу, на шоссе Таллинн-Тарту, где в аварию попали семь автомобилей.

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