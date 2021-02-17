ФОТО | Экспертиза: пострадавшие от рук лихулаского стрелка мальчики могли умереть без врачебной помощи

По этим пунктам мужчина уже ранее признал свою вину, однако не согласился с обвинениями о сокрытии преступлений и попытке скрыться с места происшествия.

Судмедэксперты пришли к выводу, что оба пострадавших от рук Таррасте мальчика могли умереть без врачебной помощи.

Один ребенок был ранен в область шеи и головы, также у него был открытый перелом левого плеча. Второй ребенок получил опасные для жизни повреждения печени и почек. Девочка, которая также находилась в машине, ранена не была, но находилась в шоковом состоянии.

Перед тем, как его поймали, Таррасте пять раз выстрелил в свой телефон. По какой причине — неизвестно.

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