21.11.2020, 17:32

ФОТО | Ехавшие на задание полицейские столкнулись с легковушкой

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Politseibuss põrkas autoga kokku.
Politseibuss põrkas autoga kokku.Politsei

Сегодня после обеда полицейский микроавтобус столкнулся с автомобилем Nissan в Таллинне.

Полицейский автомобиль Mercedes-Benz Vito столкнулся с Nissan Note на перекрестке улиц Кескусе и Эхитаяте теэ. Полиция ехал на вызов.

Спасатели помогли пожилому водителю Nissan выбраться из машины и скорая доставила его в больницу. На проверку здоровья отправился и полицейский, который сидел на пассажирском сиденье. Детали ДТП выясняются.

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