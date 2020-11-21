ФОТО | Ехавшие на задание полицейские столкнулись с легковушкой

Сегодня после обеда полицейский микроавтобус столкнулся с автомобилем Nissan в Таллинне.
Полицейский автомобиль Mercedes-Benz Vito столкнулся с Nissan Note на перекрестке улиц Кескусе и Эхитаяте теэ. Полиция ехал на вызов.
Спасатели помогли пожилому водителю Nissan выбраться из машины и скорая доставила его в больницу. На проверку здоровья отправился и полицейский, который сидел на пассажирском сиденье. Детали ДТП выясняются.
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