19.10.2020, 19:57
ФОТО | Две женщины пострадали на скользкой дороге в Вильяндимаа
Сегодня вечером в Вильяндимаа произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля потерял управление на скользкой дороге и выехал в кювет. Пострадали две женщины.
Сегодня вечером в Вильяндимаа произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля потерял управление на скользкой дороге и выехал в кювет. Пострадали две женщины.
В понедельник после пяти вечера на третьем километре шоссе Вильянди-Рынгу Mitsubishi съехал в канаву и перевернулся на крышу. По первоначальным данным, женщина потеряла управление на заснеженной дороге и выехала на встречку, затем в канаву.
Во время происшествия в машине было две женщины. Водителя доставили в больницу, пассажирку медики осмотрели на месте. Спасателям пришлось доставать машину на дорогу.
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