ФОТО | Две женщины пострадали на скользкой дороге в Вильяндимаа

В понедельник после пяти вечера на третьем километре шоссе Вильянди-Рынгу Mitsubishi съехал в канаву и перевернулся на крышу. По первоначальным данным, женщина потеряла управление на заснеженной дороге и выехала на встречку, затем в канаву.

Во время происшествия в машине было две женщины. Водителя доставили в больницу, пассажирку медики осмотрели на месте. Спасателям пришлось доставать машину на дорогу.