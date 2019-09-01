ФОТО | Два человека пострадали в Таллинне в цепной аварии

Авария случилась в 12.35, у дома 73 по Тартускому шоссе. 28-летний мужчина на автомобиле Porsche Cayenne S врезался сзади в резко остановившуюся впереди него Škoda Fabia, за рулем которой находился 36-летний мужчина.

Škoda в свою очередь резко затормозила, чтобы избежать столкновения с Toyota RAV4. К сожалению, безуспешно.

Водитель и Škoda пассажир - 35-летняя женщина - доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.