01.09.2019, 10:10

ФОТО | Два человека пострадали в Таллинне в цепной аварии


rus.delfi.ee
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Tallinnas põrkasid kokku kolm autot Mobiilifoto: Kenno Soo

В субботу в Таллинне произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля и травмы получили двое.

Авария случилась в 12.35, у дома 73 по Тартускому шоссе. 28-летний мужчина на автомобиле Porsche Cayenne S врезался сзади в резко остановившуюся впереди него Škoda Fabia, за рулем которой находился 36-летний мужчина.

Škoda в свою очередь резко затормозила, чтобы избежать столкновения с Toyota RAV4. К сожалению, безуспешно.

Водитель и Škoda пассажир - 35-летняя женщина - доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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