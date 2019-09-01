01.09.2019, 10:10
ФОТО | Два человека пострадали в Таллинне в цепной аварии
В субботу в Таллинне произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля и травмы получили двое.
В субботу в Таллинне произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля и травмы получили двое.
Авария случилась в 12.35, у дома 73 по Тартускому шоссе. 28-летний мужчина на автомобиле Porsche Cayenne S врезался сзади в резко остановившуюся впереди него Škoda Fabia, за рулем которой находился 36-летний мужчина.
Škoda в свою очередь резко затормозила, чтобы избежать столкновения с Toyota RAV4. К сожалению, безуспешно.
Водитель и Škoda пассажир - 35-летняя женщина - доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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